Kızıltepe’de kısıtlamasız ilk cumartesi

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrollü normalleşmeyle hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar cumartesi günü sokağa çıktı.

Kızıltepe’de kontrollü normalleşmeyle vatandaşlar cumartesi günü sokağa çıkmaya başladı. Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü yeniden sokağa çıktı. Vatandaş genelinin maske kuralına uyduğu görülürken zabıta ekipleri ve polis ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam etti.

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