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Kadın istihdamında Türkiye'de model oluşturan Ebru şef: Kadın değişince toplum değişir

DHA

Kadın istihdamında Türkiye'de model oluşturan Ebru şef: Kadın değişince toplum değişir


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)DÜNYANIN en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, geliştirdiği projelerle kadın istihdamında Türkiye'de model oluşturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği mesajda, ekonomik kalkınmada kadının önemli rolü olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemin zengin kaynaklarına güveniyorum. Yerel ekonomilerin kalkınmasında yerel ürün, yerel mutfak ve yerel insan kaynağının bir araya gelmesinin etkisine inanıyorum. Bu anlamda kadınlara çok iş düşüyor. Bir kadının hayat standardını değiştirdiğiniz zaman yapmış olduğu işi sürdürebilir hale getirdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir kadın değişince aslında bir toplum değişiyor" dedi.
Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'nde 2 kez üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında yer edinen Mardinli şef Ebru Baybara Demir, memleketi Mardin'de kurucuları arasında yer aldığı kooperatif ile 170 çiftçinin ürünlerini pazara sunup, 6 işletme ve 48 çalışanıyla Türkiye'de bir model oluşturduklarını söyledi. 
Dünyanın en iyi 10 şefi arasında yer aldığını, bir sosyal girişimci ve sosyal gastronomi şefi olarak yaptığı işin lezzeti kadar, bu uğraşla kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle ilgilendiğini söyleyen Demir, "Bugüne kadar Mardin´de toplumsal fayda sağlayan tarım, eğitim ve istihdam odaklı birçok projeyi hayata geçirdik. Pandemi döneminde ise içinden geçtiğimiz zor şartların etkilerini hafifletebilmek ve yerel kalkınmaya fayda sağlayacağına inandığımız 'Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çalışmalarını hızlandırdık. Pandemi döneminde özelikle gıda tedarik sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu gördük, yerelleşmenin ne kadar elzem olduğunu anlamış olduk. Bu nedenle kooperatif de özellikle yerel kalkınma, istihdam ve üretime odaklanan bir yapıya sahip" dedi.
'ÜLKEMİN ZENGİN KAYNAKLARINA GÜVENİYORUM'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle verdiği mesajda, ekonomik kalkınmada kadının önemli rolü olduğuna anlatan Demir, "Pandemi döneminde daha önce geleneksel yöntemler ile üretimini tamamladığımız ve kuruması için bekleyen Halep sabunlarını Şemim adıyla satışa sunduk. Sabunların gördüğü ilgi yakın bölgedeki küçük çiftçinin bize ulaşmasına vesile oldu. Kısa süre içerisinde sabunun yanı sıra gıda ürünlerini de satışa sunarak bünyesinde paketlemeden, terzihanesine, mağazasından online satış platformuna kadar tüm aşamalara sahip, ürünlerimizi Türkiye´nin her yerine gönderdiğimiz bir sistem kurduk. Burada 170 çiftçinin, 48 çalışan ve 6 işletmenin içerisinde bulunduğu belki de Türkiye´de yeni olabilecek bir model oluşturduk. Ülkemin zengin kaynaklarına güveniyorum. Yerel ekonomilerin kalkınmasında yerel ürün, yerel mutfak ve yerel insan kaynağının bir araya gelmesinin etkisine inanıyorum. Bu anlamda kadınlara çok iş düşüyor. Bir kadının hayat standardını değiştirdiğiniz zaman yapmış olduğu işi sürdürebilir hale getirdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir kadın değişince aslında bir toplum değişiyor. Üreten bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-07 10:22:11

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