Mardin'in zanaatları UNESCO yolunda

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kente faaliyet gösteren meslek ustalarını ve zanaatkârları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. 65 yıldır gümüş işleme sanatıyla uğraşan ve UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen telkâri ustası Suphi Hindiyerli’yi ziyaret eden Vali Demirtaş, buradan da uçurtma ustası Zahit Mungan’ın atölyesine uğrayarak kendisinden bilgiler aldı.

Bakır ustası Hasan Özcan, Cam altı ustası Hamdin Turgay ve Yine hem cam altı ustası hem de masal anlatıcısı Tacettin Toparlı’nın dükkânlarına uğrayarak meslekleri hakkında bilgiler alıp bir süre sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, birinci cadde esnafını da ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların da sorun ve taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, Mardin, zengin kültürünün önemli bir parçasını el sanatları oluşturmakta olduğunu belirtti.

UNESCO'ya başvuru yapmak için hazırlıklara başlandığını söyleyen Demirtaş, “İlimizde birçok alanda el sanatlarıyla uğraşan meslek ustalarımız var. Maalesef bu ustalarımız artık çırak yetiştiremiyorlar. Bizler bu el sanatlarının gelecek nesillere ulaşmasını umuyoruz. Hem Mardin Valiliği hem de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu mesleklerimizi ve ustalarımızı UNESCO’ya dahil etmek için bir çalışma başlattık. Biliyoruz ki Mardin, zengin kültürünün önemli bir parçasını el sanatları oluşturmaktadır. Bu bağlamda Mardin, UNESCO'ya ‘Zanaat ve Halk Sanatları’ temasıyla başvuru yapmak için hazırlıklara başladık Gümüş işlemeciliği, bakırcılık, el işlemeciliği gibi alanlarda çalışma yapan tüm ilgili kişiler ile tek tek görüşeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma bu yönde talimat verdim. Bunlar bizim hem geleneğimiz hem de değerlerimizdir. Bunları korumak ve çok daha uzun süre canlı kalıp yaşamlarını sürdürmek bizim boynumuzun borcudur. Tüm ustalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık” dedi.

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