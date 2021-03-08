Mardin'de firari terör şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan H.Ö., jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde düzenledikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Ekipler, kimlik kontrolünde H.Ö.'nün, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan H.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-08 10:08:12



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