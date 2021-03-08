Mardin'de firari terör şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan H.Ö., jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde düzenledikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Ekipler, kimlik kontrolünde H.Ö.'nün, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan H.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-08 10:08:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.