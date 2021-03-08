Mardin'de, kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Ömerli ilçesinde, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ömerli ilçesi Kaynakkaya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, define arayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Alanda inceleme yapan ekipler, evin depo olarak kullanılan kısmında 3,5 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğinde çukur açıldığını belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-08 10:16:54



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