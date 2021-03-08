Uçurumda mahsur kalan keçiyi 2 saatte kurtardılar

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde yaşayan Hasip Açılan, uçurumda mahsur kalan keçisinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmayla 50 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti. Keçisinin kurtarılmasına sevinen Açılan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-03-08 10:26:48



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