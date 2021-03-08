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Mardin’de kadınlar gününe özel çektiği filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı

İHA

Mardin’de kadınlar gününe özel çektiği filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı

Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çekilen kısa filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı.
Derik belediyesi tarafından çekilen kadınlar günü özel filminde, şehit anneleri, engelli kadınlar, yaşlı kadınlar, öğretmenler, ev hanımları rol aldı. Filmin konusu ise hayatı renklendiren kadınlar. Film Derik'in tarihi sokaklarında, tarihi yapıları civarında, zeytin bahçelerinde, parklarda çekildi.
Derik belediyesine bu projesinden dolayı teşekkür eden ve filmde rol alan Sevinç Erol, “Kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunu belediyemiz tarafından çekilen bu filmde tekrar gördük. Biz kadınlar dünyayı renklendiriyoruz” dedi.

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