Mardin’de aranan bir terörist, yol kontrolünde Jandarma'ya yakalandı

Mardin'de 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan aranan bir şahıs, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalözü Mahallesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolünde 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan aranan ve firari olan H.Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan H.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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