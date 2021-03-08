MAÜ’nün, ‘Telkari Tasarım ve İnovasyon Merkezi’ meyvelerini vermeye başladı

Mardin’in geleneksel bir ürünü olan telkarinin korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması yönünde; Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen, Midyat Kaymakamlığı sahipliği ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ortaklığında yürütülen proje meyvelerini vermeye başladı.

Telkarinin, teknoloji desteği ile tasarımının güçlendirilmesi; marka ve ekonomik değerinin arttırılması, dezavantajlı kesimlerin, kadınların ve gençlerin uygulama merkezinde istihdam edilmesi ile işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla, Mardin Artuklu Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi tarafından üretilen projede önemli ilerlemelerin yaşanmaya başladı. MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar , Telkari Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin işlevsel hale geldiği günden itibaren toplamda 15 kişinin istihdam edildiğini ve şu an hali hazırda 7 çalışanın bulunduğu bilgisini verdi. Merkez, teknoloji ile buluşturulan çağdaş telkâri sanatı örneklerini; yerel, ulusal ve uluslararası turistlerle buluşturmaya hazır olduğunu söyleyen Rektör Özcoşar, “Telkâri Tasarım ve Uygulama Merkezi’ni, ulusaluluslararası sanatçı ve akademisyenler için buluşma noktası haline getirdik. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarlarla anlaşmalar yapıldı. Mardin’in sanat mirasını, akademik ve modern ötesi bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak dünyaya sergilemeye hazırız” dedi.

Yöresel bir ürün olan telkârinin rekabetçi yönünün arttırılması ile bölgeler arasındaki dengenin sağlanmasına destek verildiğini söyleyen MAÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Semra Gürbüz, geleneksel yollarla öğretilen telkâri sanatını, çağdaş eğitim sistemine dahil edildiğini ve merkezi ziyaret eden turistlere, telkârinin nasıl yapıldığını ve süreçlerini gösterecek ve onlara bu sanatı hissetme deneyimini yaşatabileceğini kaydetti.

Bölgede takı alanında sanat eğitimi alan öğrencilerin tam donanımlı bir atölyede, teknolojik imkanlar ile eğitimlerine destek olmalarını, inovasyon ve süreç yönetimine hakim olarak, kuyumculuk sektöründe staj imkanlarına sahip olmalarını sağlamak maksadı ile kurulan ve Midyat Meslek Yüksek Okulu koordinatörlüğünde yakın zamanda uygulama ve eğitim çalışmalarına başlayacak olan atölyenin öğrenciler ve ziyaretçilerini beklediği bilgisi verildi.

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