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Bilgisayar destekli muhasebe kursuna katılacak engelliler günlük 40 lira alacak

İHA

Bilgisayar destekli muhasebe kursuna katılacak engelliler günlük 40 lira alacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Engelliler Gücüspor Kulübü Derneği tüm engellilere yönelik İŞKUR destekli ücretsiz muhasebe kursu veriyor. Kursa katılım sağlayacak engelliler günlük 40 lira para alacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kızıltepe Engelliler Gücüspor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, kursun 5 Nisanda başlayacağını söyledi. Proje kapsamında haftanın 6 günü bilgisayar destekli muhasebe mesleki eğitim kursu verileceğini belirten Taşkın, “Kursumuz toplamda 559 saat sürecektir. Kursa, zihinsel engelliler hariç, işitme engelliler, görme engelliler, ortopedik engelliler, yüzde 40 ve üzeri raporu olanlar başvurabilecektir. Kurs süresi boyunca İŞKUR tarafından kursiyerlere günlük 40 lira para verilecektir. Engelli maaşı alanların maaşlarında kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ön başvuru kayıt için kurs sorumlusu ve dernek başkanı Mehmet Yusuf Taşkın olarak bana ulaşabilirler. Başvuru şartları en az ilkokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Şimdiden katılımcılarımıza başarılar diliyorum“ dedi.

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