Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nde Tecrübelerimizi Aktaracağız"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Mardin’de ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitimde 12 yılı aşan tecrübesi olduğunu söyleyen Özlem Dağ, artık dijital eğitimin hayatımızın bir parçası olacağını belirtti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Mardin Kampüsünü ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Toplantıda 2122 Mayıs’ta gerçekleşecek “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nin detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Dijital eğitimde 12 yılı aşan tecrübe

Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejinin dijital eğitimdeki 12 yılı aşan tecrübesini, 2122 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri “Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi”nde eğitim camiasıyla paylaşacaklarını belirtti.

Dijital eğitim yaklaşımlarından bahseden Dağ, “Biliyorsunuz çok özel bir dönemdeyiz. Pandemi koşullarında 1 yılı geride bıraktık. Pandemi başından beri eğitim ve sağlık sektörleri büyük çaba gösteriyor. Bahçeşehir Koleji olarak 12 yılı aşkın süredir dijital eğitimin içerisindeyiz bu nedenle sürece çok hazırlıklı başladık. Aslında bu zor sınavın çalışkan öğrencisi olduk denilebilir. Geçtiğimiz yıl online süreçlerin nasıl olacağı konuşulurken biz, senkronasenkron eğitimlerimizde dijital eğitim platformumuz Metodbox ve SeeMeet ile bu süreçleri yürüttük. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi eğitimde böyle hızlı refleks gösterilemediğini görüyoruz. Biz başarılı ve hızlı bir süreçle öğrencilerimizin eğitimden kopmadan aynı kaliteyle devam etmesini sağladık.” dedi.



“Hibrit eğitim artık hayatımızın her alanında olacak”

Dijital eğitimin bundan sonra hep hayatımızda olacağını ifade eden Özlem Dağ, pandemi sonrasında da yüz yüze ve dijital platformlarla hibrit bir eğitimin hayatımızda olacağını söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitimin akran öğrenmesi, yetişkinlerden görerek öğrenme, fiziki süreçlerin tamamlanması, somut öğrenme gibi pek çok avantajı var. Bu süreçler için okullarda yüz yüze eğitim önemli. Ancak dijital süreçlerin devam etmesi de eğitim öğretimin zenginleşmesi, zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenme eyleminin devam etmesi için önemli. Bu nedenle her iki ortamda da yürütülecek hibrit eğitim bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak.”



“Tüm Eğitimcileri Dijital Eğitim Tecrübelerini Paylaşmak İçin Bir Araya Getiriyoruz”

“Dijital eğitimdeki tecrübelerimizi tüm eğitim camiasıyla paylaşmak, ülkemizin eğitim camiasına, eğitim iklimine katkı sunmak hem kurum olarak hem de öğretmenler olarak görevimiz. Bu anlamda da önemli bir çalışmaya SODİMER ile imza atıyoruz. ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi’nde Türkiye genelindeki tüm öğretmenler bu dönemdeki dijital eğitim deneyimlerini ve bence daha da önemlisi bu süreçteki gözlemlerini ve geleceğe dair hayallerini ve planlarını bu süreçte bütün öğretmenlerle paylaşacak. Bu nedenle Levent Hoca’ma ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu sürece liderlik ettiği için. Bahçeşehir Koleji olarak bu süreci desteklemekten ayrıca çok memnunuz”.



"Yerli ve milli yazılımlarıyla Bahçeşehir Koleji binlerce öğrencisine etkili davranış kazandırmakta"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise “En çok yorulan, emek veren değerli öğretmenlerimizi bir platform altında toplamak istedik. En ücra köyden en metropoldeki öğretmenimize kadar her birinin ürettiği dijital nesneler var. Öğrenme planları var, öğrenme araçları var. Bunları bir araya getirip gerekli desteği takdiri vermek istiyoruz. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra bütün eğitim öğretim süreci böyle olmaya devam edecek. Daha da farklılaşacak. Yıllar öncesinde benim dijital eğitimi bilge olarak yorumladığım Enver Yücel Hoca’nın vizyonu Sayın Genel Müdürümüz Özlem Dağ’ın etkili liderliğiyle kurum bir ön almış durumda. Şu anda yerli ve milli yazılımlarıyla Bahçeşehir Koleji binlerce öğrencisine etkili davranış kazandırmakta. Bu bağlamda SODİMER’e yaptıkları destekten ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

