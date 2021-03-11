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Mardin’de atıl durumdaki malzemeler kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

İHA

Mardin’de atıl durumdaki malzemeler kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi (MARMEK), hayata geçirdiği 'Geri Dönüşüm Tasarruf Projesi' kapsamında geri dönüşüm eğitimleri vererek atıl durumdaki malzemelerin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Meslek Eğitim Merkezi, tüketimi azaltmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Geri Dönüşüm Tasarruf Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, evde kullanılmayan ürün ve malzemelerin yeni tasarımlara dönüştürülüp kullanılmasını sağlayarak tasarruf oluşturulması üzerine kadınlara eğitimler verilecek. 15 kadın kursiyerin katılımı ile başlayan proje çalışmalarının ilk etabı evde kullanılmayan giysilerin yeni tasarımlara dönüştürülmesi oldu. Eğitimler kapsamında, kullanılmayan kot pantolondan; çanta, kullanılmayan şaldan, etek, bluz ve yelek, büyük beden gömlekten gibi çocuk giysilerinin nasıl yapıldığı öğretildi.
Kadınlardan gelen talep doğrultusunda ev tekstili, mefruşat, dekoratif ve hediyelik eşyalar, takı tasarım, mutfak ve züccaciye ürünlerinin geri dönüşümü için eğitimler verilecek. Geri döşümün eğitimi almak isteyen kadınlar MARMEK’e başvuruda bulunabilecek.

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