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Mardin’de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ’lı terörist tutuklandı

İHA

Mardin’de sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışırken Akdoğan bölgesinde yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 16 kişiden 2’sinin DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye’ye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen 16 şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır timi tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu A.S.A. isimli şahsın 2017 yılında Suriye Hama kampında 1 ay süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra Rakka ve Deyrizor bölgesinde DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, M.İ.İ. isimli şahsın ise 2016 yılında DEAŞ terör örgütüne katıldığı, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde 6 ay sağlık ve ideolojik eğitim aldığı daha sonrada aynı bölgedeki hastanelerde DEAŞ terör örgütü içinde 2 yıl sağlıkçı olarak görev yaptığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen A.S.A. ve M.İ.İ.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, diğer 14 şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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