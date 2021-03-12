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Mevsimin kurak geçtiği Mardin'de 'yağmur' duası

DHA

Mevsimin kurak geçtiği Mardin'de 'yağmur' duası


Selim KAYAEmrullah KARAKAŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, mevsim gereği yeteri kadar yağmur yağmaması nedeniyle kuraklık endişesi başladı. Son 20 yılın en kurak döneminin yaşanmasıyla Derik ilçesine bağlı kırsal Taşit Mahallesi´nde muhtar Hamit Çelik ve mahalleli, mera ve tarlalarına yağış düşmesi için imam Rıdvan Beşer ile 'yağmur' duasına çıktı.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yağış düşmemesiyle kuraklık endişesi başladı. Son 20 yılın en kurak döneminin yaşanmasıyla Derikli çiftçiler ve besiciler, 'yağmur' duasına çıktı. İlçeye bağlı kırsal Taşit Mahallesi'nde muhtar Hamit Çelik ve mahalleli, imam Rıdvan Beşer ile mera ve tarlalarına yağış için dua etti.
İmam Rıdvan Beşer, kuraklığın tüm canlılar için en büyük felaketlerden olduğunu belirterek, "Mahallelilerin talebi üzerine 'yağmur' duasına çıktık. Allah, duamızı kabul eder inşallah. Temennimiz, dileğimiz, arzumuz o yöndedir. Allah, hiç kimseye kuraklık göstermesin. Çünkü kuraklık bütün insanlar için en büyük felaketlerden biridir. Yağmurun olmaması, ağaçların yeşermemesi, hayvanların susuz kalması, bütün mahlukatın etkilenebileceği felaketlerdendir kuraklık. Allah, hiçbir kulunun dileğini, elini boş çevirmesin inşallah. Talebimizi, duamızı Allah'a arz ettik. İnşallah Rabb'imiz bize bereketiyle muamele eyler" diye konuştu. 
Mardin'de, son 20 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyleyen muhtar Hamit Çelik de "20 seneden bu yana böyle bir kuraklık görmedik. Biz yağmuru bekliyoruz. Yağmur yağsın, diye dua ediyoruz. İnşallah yağmur yağacak ve hayvanlarımız doyacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Emrullah KARAKAŞ
2021-03-12 10:48:30

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