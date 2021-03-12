Akşener'den Mardin esnafına ziyaret



Selim KAYABurak EMEK/MARDİN, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde geldiği Mardin'de, esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Akşener, temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçelerindeki esnafa yaptığı ziyarette, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, iktidarı eleştirmeye gelmediğini, sadece esnafı dinlemeye geldiğini söyledi. Akşener, "Buraya partimi övmeye, anlatmaya değil esnafın sorunlarını dinleyip, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya geldim" dedi.

DHA-Politika Türkiye-Mardin Selim KAYA, Burak EMEK

2021-03-12 14:23:28



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