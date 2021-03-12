Mardin'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri

Mardin'de 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşının kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Vali Yardımcısı Temurci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Temurci, ilk olarak programdan önce öğretmenler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi. Yeni tip korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Beyhan Kanter’in yaptığı günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da günün önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşının ortaya çıkışını anlatan sinevizyon gösterisiyle devam devam eden programda 10 ilçeden 10 öğretmenin İstiklal Marşının seslendirdiği sinevizyon gösteriminden sonra İstiklal Marşı okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, birlikte İstiklal Marşını seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen İstiklal Marşını okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program Nusaybin Girmeli İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Sabit Eroğlu’nun 'Bülbül' isimli şiiri ve müzik öğretmenlerinin dinletisiyle son buldu

Anma programına Vali Yardımcısı Temurci’nin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Okyay Kalkan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum örgütleri, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.