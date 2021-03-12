Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mardin-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kızıltepe'den Viranşehir ilçesine giden Şeyhmus G. yönetimindeki 47 AZ 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil K.'nin kullandığı 63 ZK 440 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-03-12 15:26:28
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