Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)

ARTUKLU VE KIZILTEPE İLÇELERİNE ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'deki temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçeleri ziyaretinin ardından Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki esnafla bir araya geldi.
Güneydoğu gezisine dün Şanlıurfa'dan başladığını ve bunu önümüzdeki günlerde bütün bölgeyi kapsayacağını söyleyen Akşener, "Güneydoğu gezimize Şanlıurfa'dan başladık. Bugün de Mardin'deyim. Sonra sırasıyla bütün Güneydoğu'yu bu şekilde ilçe ilçe gezeceğim" dedi.
Akşener, Kızıltepe ile Artuklu'da esnafın sorun ve talebini dinledikten sonra Mardin'den ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Mardin Selim KAYA, Burak EMEK
2021-03-12 18:00:16
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.