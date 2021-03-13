Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 105. yılı törenle kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Mardin Hükümet Konağında düzenlenen törene Vali Vekili Gürsel Temurci, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Timur, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, gazi, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ve ay yıldızlı bayrağın göndere çekilmesiyle devam eden törende Akıncı Ortaokulu öğretmenlerinden Feryal Doğan günün anlam ve önemini konuşmasını gerçekleştirdi.

Vali Vekili Gürsel Temurci, valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk anıtı önüne çelenk bıraktı.

Yapılan konuşmaların ardından tören, öğrencilerden Leyla Özel'in O Kahraman adlı şiiri okumasının ardından sona erdi.

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