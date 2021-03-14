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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardian Mall, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

İHA

Mardian Mall, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Mardian Mall yönetimi, Mardin'de hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Mardin’in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall AVM yönetimi, Artuklu ilçesindeki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayıp karanfil dağıttı. Pandemi döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin halk sağlığı için çalışan sağlık ordusuna minnet duyduklarını belirten Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "14 Mart Tıp Bayramı adına sağlık çalışanlarımızın gününü kutlamak için Mardin Devlet Hastanesi ve hastane acilinde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Korona virüs salgınıyla mücadelenin asıl kahramanları sağlık çalışanlarımızdır. Pandemi sürecinde daha da çok iş yükleri artan doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, laborantlarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 24 saat burada büyük özveri ile bizlerin sağlığı için hizmet veriyorlar. Sağlıkta çok başarılıyız. Gecesini gündüzüne katan özellikle pandemi döneminde yoğun mesai harcayan sağlık ordumuza teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık çalışanları da desteklerinden dolayı Mardian Mall yönetimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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