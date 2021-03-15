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Mardin'de Bilgi Evi, gençleri geleceğe hazırlıyor

DHA

Mardin'de Bilgi Evi, gençleri geleceğe hazırlıyor


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de Artuklu Belediyesi'nce kurulan ve bünyesinde Türkçe, matematik, müzik ve bilgisayar olmak üzere 9 dalda ücretsiz kurs verildiği Bilgi Evi, gençleri geleceğe hazırlıyor. 2020 yılında 1160 gencin Bilgi Evi'nden faydalandığını söyleyen Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, "Biz bu gençlere sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkacak. Bizim yapmamız gereken bunlara kucak açıp daha güzel bir nesil yetiştirmek. Biz de bunlara kucak açtıkça bu güzellikler daha da artacak" dedi.
Artuklu Belediyesi bünyesinde kurulan Bilgi Evi, ilk, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik birçok dalda ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Son iki yılda Bilgi Evi'ndeki kurslara katılarak üniversite sınavlarına hazırlanan 180 lise mezunundan 103'ünün üniversiteyi kazandığını anlatan Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, gençleri geleceğe hazırladıklarını söyledi. Başkan Tutaşı, "Bilgi Evi'nde pandemi öncesi 1160 kayıtlı öğrencimiz vardı. Yerimiz çok dar geliyordu. İnşallah bu darlığı da en yakın zamanda gidereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanı'mızın bize bir sözü var. Yapacakları spor kompleksinde biz kendisinden donanımlı daha büyük bir gençlik merkezi talep ettik. Yapılacak projenin içine bunu da ekleyeceklerini söyledi. Biz burada öğrencilerimiz için varız. Gençlik için varız. Gençler bizim geleceğimiz. Biz bu çocuklara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkacak. Bizim yapmamız gereken bunlara kucak açıp daha güzel bir nesil yetiştirmek. Bu çocukların her biri pırıl pırıl gençler. Biz de bunlara kucak açtıkça bu güzellikler daha da artacak" dedi. 
ÖRRENCİLER MEMNUN
Ders çalışmalarını Bilgi Evi'nde yaptığını söyleyen üniversite öğrencisi Berfin Kan, "Mezun olduğumuz için evde çalışma ortamımız pek olmuyor. Belediye başkanımız bizim için böyle bir imkan sağladı. Buraya geliyoruz ve ders çalışıyoruz. Başkanımız bizim için kaynak desteği sunuyor. Bilgisayarlar getirdi, kitaplar getirdi. Bizim rahat bir ortamda ders çalışabilmemiz için bütün imkanları sundu" diye konuştu.
Üniversite sınavlarına hazırlandığını anlatan Muhammet Umut Atlı ise "YKS sınavına gireceğim. Allah başkanımızdan razı olsun. Bize böyle imkanlar sunduğu için. Burada her türlü kitap, roman, yani her şeyi temin edebiliyoruz. Ders çalıştıktan sonra aşağı inip tenis oynuyorum. Bazen de müzik odasında müzik dinliyorum" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-15 09:10:18

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