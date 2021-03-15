Uluslararası ödüllü kuaförden sağlıkçılara büyük jest: 10 gün boyunca ücretsiz tıraş edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası ödüllü kuaförden sağlıkçılara büyük jest: 10 gün boyunca ücretsiz tıraş edecek

İHA

Uluslararası ödüllü kuaförden sağlıkçılara büyük jest: 10 gün boyunca ücretsiz tıraş edecek

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde faaliyetini sürdüren dünyaca ünlü ödüllü kuaför Yusuf Aydın, korona virüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarını Tıp Bayramı münasebetiyle 10 gün boyunca ücretsiz tıraş edip, kişisel bakımlarını gerçekleştirecek.
Korona virüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları, Tıp Bayramını yoğun bakım servislerinde geçirdi. Zorlu süreçte sağlık çalışanlarını unutmayan Kızıltepe’nin uluslararası ödüllü kuaförü Yusuf Aydın, Mardin’de hizmet veren bütün sağlık çalışanlarının tıraş ve kişisel bakımlarını 10 gün boyunca ücretsiz yapacak.
Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personellerinin hakkının ödenemeyeceğini anlatan Yusuf Aydın, "Bu zorlu salgın süresince bizim için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ben ve duyarlı tüm çalışma arkadaşlarım sağlık çalışanlarının ücretsiz tıraş ve kişisel bakımlarını karşılamak için Ali Ertaş Caddesindeki iş yerimizde hazırız. Bizim sağlık çalışanlarına karşı ne kadar duyarlı olduğumuzu ve onların bizler için ne kadar kıymetli olduklarını az da olsa hissettirmek istiyoruz. Bu duyarlı hareketle herkesi büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Bilgi Evi, gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER Mardin'de Bilgi Evi, gençleri geleceğe hazırlıyor
Derik yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Derik yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ...
Mardin’de paraşütten düşen bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Mardin’de paraşütten düşen bir kişi ağır yaralandı
Mardian Mall, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Mardian Mall, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını ...
Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin
YEREL HABERLER Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak ...
Mardin’de 8 katlı apartmanda çıkan yangın ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Mardin’de 8 katlı apartmanda çıkan yangın ucuz ...
Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 105. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 105. yılı törenle ...
Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı
YEREL HABERLER Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının ...