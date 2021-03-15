Uluslararası ödüllü kuaförden sağlıkçılara büyük jest: 10 gün boyunca ücretsiz tıraş edecek

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde faaliyetini sürdüren dünyaca ünlü ödüllü kuaför Yusuf Aydın, korona virüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarını Tıp Bayramı münasebetiyle 10 gün boyunca ücretsiz tıraş edip, kişisel bakımlarını gerçekleştirecek.

Korona virüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları, Tıp Bayramını yoğun bakım servislerinde geçirdi. Zorlu süreçte sağlık çalışanlarını unutmayan Kızıltepe’nin uluslararası ödüllü kuaförü Yusuf Aydın, Mardin’de hizmet veren bütün sağlık çalışanlarının tıraş ve kişisel bakımlarını 10 gün boyunca ücretsiz yapacak.

Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personellerinin hakkının ödenemeyeceğini anlatan Yusuf Aydın, "Bu zorlu salgın süresince bizim için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ben ve duyarlı tüm çalışma arkadaşlarım sağlık çalışanlarının ücretsiz tıraş ve kişisel bakımlarını karşılamak için Ali Ertaş Caddesindeki iş yerimizde hazırız. Bizim sağlık çalışanlarına karşı ne kadar duyarlı olduğumuzu ve onların bizler için ne kadar kıymetli olduklarını az da olsa hissettirmek istiyoruz. Bu duyarlı hareketle herkesi büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

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