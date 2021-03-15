Mardin'de, bir çocuk annesi Gülbahar, silahlı saldırıda öldü

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir çocuk annesi Gülbahar Asabay (25), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Gülbahar Asabay, Açelya sokakta kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Asabay'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Asabay, doktorların çabalarına rağmen kurtarılmadı.
Asabay'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-15 19:15:01
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