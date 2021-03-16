Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 2 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiden N.M.K.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırındaki 2 kişi, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışırken yakalandı. Jandarma İstihbarat Sınır Timi'nce yapılan sorgulamada, 2 kişiden N.M.K.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edildi. N.M.K.'nin, 2018 yılında Suriye'deki Melikiyah kampında 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı ve 2019'da düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak'ın Duhok'a kentine kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan terörist N.M.K.'nin, jandarmadaki sorgusu devam ederken, diğeri ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-16 09:46:46



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