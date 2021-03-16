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Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)

DHA

Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)


TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'de, erkek kardeşi tarafından evinde silahla vurularak, öldürülen Gülbahar Asabay'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtildi. Gülbahar Asabay'ın, dün akşam saatlerinde, Nusaybin Hacılar Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildiği öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-16 17:13:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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