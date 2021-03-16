Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'de, erkek kardeşi tarafından evinde silahla vurularak, öldürülen Gülbahar Asabay'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtildi. Gülbahar Asabay'ın, dün akşam saatlerinde, Nusaybin Hacılar Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-16 17:13:07



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