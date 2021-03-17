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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi kuracak

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi kuracak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, dünya konjonktürüne hakim ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen ve bölge okumaları yapabilen bir gençlik yetiştirmek için Mardin Diplomasi Akademisini kuruyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi lise ve yükseköğrenime devam eden gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlama ve analizlerini yapabilen gençlerin yetişebilmesi için Mardin Diplomasi Akademisi Projesini hayata geçirilecek. Akademiye kayıtlar Gençlik Merkezi internet sitesi üzerinden online alınacak. Danışmanlığını Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir’in yaptığı ve yürütücülüğünü Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin üstlendiği akademide, atölyeler açılacak. İki aşamadan oluşacak olan Mardin Diplomasi Akademi Projesinde birinci aşamada akademiye katılan gençlere, dünya tarihi, siyasi tarih, dış politika, insani diplomasi, ekonomi, ideolojik/kültürel süreçler, sanat tarihi ve kaynak okuması gibi alanlarda genel okumalar yaptırılacak. İkinci kısım eğitimler ise önceden belirlenen konular çerçevesinde açılarak gençlerin bu eğitimlere katılmaları sağlanacak. Lise öğrencileri için açılacak atölyelerde eğitimler verilecek. Yükseköğrenim gören öğrenciler için ise çevirim içi toplantılarla eğitimi süreci devam edecek. Mardin Diplomasi Akademi Projesi kapsamında fiziki ve çevrimiçi seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenecek. Gençlerin, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek toplantılara katılımcı veya dinleyici olarak katılmaları sağlanacak. Akademi eğitimlerinin sonunda gençlerin, Türkiye’deki önemli kurumlarda staj yapmaları ve istihdam edilmeleri sağlanacak. Çalışmalar sonucunda başarılı olup yetkinlik sağlayan katılımcılara uluslararası çevrimiçi yabancı dil paketleri hediye edilecek. Gençlerle, yurt içi ve yurt dışı saha çalışmaları gerçekleştirilecek.
Atölyeler sonucunda bölgelerin siyasi, ekonomik ve sosyokültürel dinamiklerini öğrenmek, enerji ile bölgelerin ilişkisini doğru analiz edebilmek, Türkiye’nin bu denklemdeki konum ve rolünü tespit edebilmek, Türkiye dış politikasını doğru okuyup yorumlayabilmek, dünya konjonktüründe gerçekleşen değişimleri bölge bağlamında analiz edebilmek, insani değerleri kazandırma ve dış politika diplomasisindeki yerini öğrenmek gibi durumların hedeflendiği belirtildi.
Proje süresince öğrenci ve eğitmenlerin atölyelere ilişkin akademik yazıları Mardin Diplomasi Akademi gazetesinde yayımlanacak.

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