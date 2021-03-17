Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derik, Kızıltepe, Mazıdağı ve Nusaybin ilçelerinde yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.



Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu sigara kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ö.'nün Duraklı Mahallesi'ne geleceği tespit edildi. Takibe alınan şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yolcu olarak bulunan M.T. isimli şahsın devlet egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesi'nde ikamet eden, uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.



Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü sonucu F.A. isimli şahsın 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalanarak gözaltına alınan Ş.Ö. ve Y.A. isimli şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, M.T. ve F.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.