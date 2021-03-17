Mardin'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etme, nakletme ve satma suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
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