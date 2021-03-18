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Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı

DHA

Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.
Mardin'de sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırındaki 5 kişi, ülkeye kaçak girmeye çalışırken yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma İstihbarat Sınır Timi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorguya alınan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. H.M.H. ile ilgili yapılan incelemede, 2015'te Suriye'deki Batra kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist H.M.H.'nin, jandarmadaki sorgusu devam ederken, diğer 4 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-03-18 12:57:05

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