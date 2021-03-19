Yeşil Mardin için hedef 50 bin ağaç



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, 'Yeşil Mardin' projesi kapsamında 2 yılda kentin birçok noktasına 10 bin ağaç diktiklerini, hedeflerinin 50 bin ağaca ulaşmak olduğunu belirterek, "Ancak bazı vatandaşlarımızın, parklardan ağaç söküp götürdüğünü görüyoruz. Kime ağaç lazımsa, gelsinler, istedikleri ağacı verelim. Ağaç da bir canlıdır. Ha bir ağaç söktün, ha bir canlı öldürdün. İkisi de aynı şey" dedi.

Mardin'in daha yeşil görünümü kavuşması için harekete geçen Artuklu Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı, görev yaptığı sürede 10 bin dolayında ağaç dikti. Hedefinin Mardin genelinde 50 bin ağaç dikmek olduğunu söyleyen Başkan Tutaşı, ağaçların kesimine de tepki gösterdi.

'AĞAÇ DİKMEK KOLAY AMA BAKIMI DA ÖNEMLİDİR'

Hedefinde, ilçeyi daha çok ağaca ulaştırma arzusu olduğuna vurgu yapan Başkan Tutaşı, "Bir önceki görev dönemimde, yani 2002 yılında bile, şu an şehirde gördüğünüz, özellikle bizim ikinci cadde dediğimiz alanda bulunan ağaçları ben dikmiştim. Hedefimde daha çok ağaç, daha çok güzellik var. Bir ağaç, bir candır. İki yıllık görev sürecimde, yaklaşık 10 bin ağaç diktik. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Hedefimiz bu rakamı 50 bin yapmak. Ağaç dikmek kolay, bakımı da önemlidir. İnsanlarımızdan tek ricamız, bu ağaçlarımızı korumalarıdır. Ağaç istiyorlarsa, gelsinler verelim. Ama lütfen ekili ağaca zarar vermeyelim. Görüyoruz ki bazı kişiler, diktiğimiz ağaçları yerinden söküp götürüyor. Bu da bizi üzüyor. Ağacı kökünden koparıp götürmek, bir cana kastetmeye benzer. Ağacı kopardığın zaman, ha bir canlı öldürmüşsün, ha bir ağacı kurutmuşsun. Mardin her şeyin en güzeline layıktır. Yeşil bir Mardin düşünüyoruz. İnşallah bu da olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-19 08:11:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.