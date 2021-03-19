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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çocukları' olarak nitelendirdikleri rölyef tablolarından kopamıyorlar

İHA

'Çocukları' olarak nitelendirdikleri rölyef tablolarından kopamıyorlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ev kadınları, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar sayesinde boş vakitlerini değerlendirip güzel vakit geçirerek aile bütçesine katkı sağlıyor. Üç boyutlu şekillendirme rölyef tablo kursuna katılan kadınlar yaptıkları rölyef tabloları ‘çocukları’ olarak nitelendiriyor.
Kızıltepe’de 17 ev kadını ve aralarında üniversite öğrencisi de bulunan kursiyerler, Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslara büyük ilgi gösteriyor. Mardin İŞKUR ve Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinin iş birliğiyle üç boyutlu şekillendirme rölyef tablo kursuna katılan kadınların rölyef tutkusu büyük takdir topluyor. Çoğu ev kadını olan kursiyerler boş vakitlerini değerlendirmek, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları kursta yaptıkları tabloları ‘çocuğu’ olarak nitelendiriyor.

"Yaptıkları çalışmalardan büyük zevk alıyorlar"
Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, rölyef çalışması kursuna devam eden 17 kursiyerin olduğunu söyledi. Gümüş, "Biz bu kursumuzu Mardin İŞKUR ile açarak 17 kursiyerimizle devam ettiriyoruz. Bu kursumuza gelen kursiyerlerimiz kendi yaptıkları çalışmaları gördükleri zaman çok hoşlarına gidiyor ve yaptıkları çalışmalardan büyük zevk alıyorlar” dedi.

"Her gün bayram sevinciyle geliyorum"
Yaptığı tabloları görünce büyük bir mutluluk yaşadığını belirten ev kadını Ayten Aksoy, “Arkadaşlar Halk Eğitim Merkezinde kurslar var dediler. Önce meraktan geldim, baktım ne var ne yok. Geldim rölyefi gördüm ondan sonra kopamadım. Her gün bayram sevinciyle geliyorum, çok hoşuma gidiyor. Mutluyum, böyle çocuğum gibi yaptıkça elden çıkarmak istemiyorum. Hepsini evde bırakmak istiyorum, elimden çıkarmak istemiyorum. Çok hoşuma gidiyor, herkesin gelmesini istiyorum, herkesin bu zevki tatmasını istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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