Gülbahar Atabay'ın katil zanlısı, 30 farklı güvenlik kamerasından 41 saatlik görüntünün incelenmesi ile yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öldürülen Gülbahar Atabay'ın katil zanlısı, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 farklı güvenlik kamerasından 41 saatlik görüntünün incelenmesi ile yakalandı.

Geçtiğimiz gün Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Açelya Sokakta oturan bir çocuk annesi, 22 yaşındaki Gülbahar Atabay, silahla karnından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Edinilen bilgiye göre, olayın faili Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve detaylı incelemeler ve kaçtığı güzergahın tespit edilmesi ile 30 farklı güvenlik kamerasından 41 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu zanlı emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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