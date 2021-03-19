Mardin’de firari hırsız, yol kontrolünde yakayı ele verdi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan ve firari olan U.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltında alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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