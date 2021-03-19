Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Sen de mi uşak!

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Selim KAYA/MARDİN,(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki evin bahçesinden 8 hindi çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince 27 kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yapılan takiple, yakalanıp, gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesindeki Günlüce Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde hindi besleyen Y.B., 8'inin çalındığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çalışma başlattı. Bölgedeki 27 güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye alan ekipler, hindileri çalan 4 kişinin kimliğini belirledi. Yapılan takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Kızıltepe ilçe merkezinde durduruldu. Jandarma, araçtaki M.G., M.Ö., S.Ç. ve C.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularında hindileri Z.Ş.'ye sattıklarını söyledi. Jandarma Z.Ş.'den aldığı hindileri, sahibi Y.B.'ye teslim etti.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirilirken, hindileri satın alan Z.Ş. hakkında da 'Suç eşyasını satın almak' suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-03-19 18:00:52



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