Terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 gözaltı

İHA

Terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya illerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda KCK yapılanmasının içerisinde bulunan sözde en üst karar alma mercii olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen toplamda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 
YEREL HABERLER Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 
'Rus turistler, Mardin'e renk katacak'
YEREL HABERLER 'Rus turistler, Mardin'e renk katacak'
Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: ...
Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü ...
Kızıltepe’de kümes hırsızları, 27 kamera takibe alınarak yakalandı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de kümes hırsızları, 27 kamera takibe ...
Mardin’de firari hırsız, yol kontrolünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Mardin’de firari hırsız, yol kontrolünde yakayı ele ...
Gülbahar'ı öldüren erkek kardeşinin kaçma anı, kamerada
YEREL HABERLER Gülbahar'ı öldüren erkek kardeşinin kaçma anı, ...
İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Küçücük dükkanında yarım asrı geride bırakan esnaf 4 çocuğuna ve eşine üniversite okuttu
YEREL HABERLER Küçücük dükkanında yarım asrı geride bırakan esnaf 4 ...
Gülbahar Atabay'ın katil zanlısı, 30 farklı güvenlik kamerasından 41 saatlik görüntünün incelenmesi ile yakalandı
YEREL HABERLER Gülbahar Atabay'ın katil zanlısı, 30 farklı güvenlik ...
Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü ...
'Çocukları' olarak nitelendirdikleri rölyef tablolarından kopamıyorlar
YEREL HABERLER 'Çocukları' olarak nitelendirdikleri rölyef ...
Yeşil Mardin için hedef 50 bin ağaç
YEREL HABERLER Yeşil Mardin için hedef 50 bin ağaç
Mardin’de itfaiyenin erken müdahalesi işyerini kül olmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Mardin’de itfaiyenin erken müdahalesi işyerini kül ...
Mardin’de şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi
YEREL HABERLER Mardin’de şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları ...
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma ...
Mardin'de kaçakçılık operasyondu
YEREL HABERLER Mardin'de kaçakçılık operasyondu
Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı ...
Mardin'de kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan bir terörist yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan bir ...
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ...
Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
YEREL HABERLER Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' klibi 
YEREL HABERLER Kurs öğretmenlerinden işaret diliyle 'Çanakkale' ...