Mardin’de peynir hırsızlığı güvenlik kamerasında

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde marketin önünde gördüğü peynir bidonunu keşif yaptıktan sonra çalan bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 19 Mart'ta Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Amed Öner’in işlettiği marketin önünden geçen bir kişi, Öner’in dükkanda eşyaları düzelttiğini fark etti. Bir müddet market önünde keşif yapan şahıs, gözüne kestirdiği 200 lira değerindeki peynir bidonunu alarak bir şey olmamış gibi marketten uzaklaştı. Dükkan önündeki tezgahta peynir bidonunun olmadığını fark eden işletmeci, olayı güvenlik kamerasını izledikten sonra anladı.

Öner, "Ben burada eşyaları düzeltiyordum. Dışarıya çıktım peynirim yoktu. Gittim kameraya baktım, 4045 yaşlarında bir adam peynirimi aldı götürdü" dedi.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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