Kızıltepe Kaymakamı ve eşi, down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile eşi Dilek Çam, down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Çam ve eşi down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler verirken, Hilal isimli çocuğu da hayran olduğu oyuncu Akın Akınözü ile buluşturdu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi. '+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız' projesi kapsamında, çocuklar hayallerindeki mesleğin kostümünü giyip, o meslek grubunda görev yapan kişilerle, makam araçlarıyla Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam'ın makamına geldi. Polis, jandarma, zabıta, avukat, doktor ve hemşire kostümlerini giyen çocukları, Çam ailesi karşıladı.

Kızıltepe Kaymakamı ve eşi, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel, çocuklarla birlikte pasta keserek, hediye verdi. Çam ailesi, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ederken, aileler de çocuklarını böyle bir günde mutlu eden Kaymakam ve eşine teşekkür etti. Kaymakam Çam ve eşi, Hilal isimli down sendromlu çocuğun bir hayalini de gerçekleştirdi. Hercai dizisinde rol alan ve hayran olduğu oyuncu Akın Akınözü'yü karşısında gören Hilal, şaşkınlığını gizleyemedi. Sevinç gözyaşlarına boğulan Hilal, bu buluşmayı gerçekleştirdiği için Kaymakam Hüseyin Çam'a teşekkür ederek, hayran olduğu oyuncuyla keyifli vakit geçirdi.

'HASTALIK DEĞİL, FARKLILIKTIR'

Down sendromlu çocuklar için, farkındalık oluşturmanın önemine değinen Kaymakam Çam, "Down sendromu bir hastalık değil, farklılıktır. Farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı artırmak, çok önemlidir. Biz bugün çocuklarımızın hayallerine kavuşmanın şahitliğini yaşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

