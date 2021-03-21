Kızıltepe Kaymakamı ve eşi, down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe Kaymakamı ve eşi, down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi

DHA

Kızıltepe Kaymakamı ve eşi, down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi


Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile eşi Dilek Çam, down sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Çam ve eşi down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler verirken, Hilal isimli çocuğu da hayran olduğu oyuncu Akın Akınözü ile buluşturdu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi. '+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız' projesi kapsamında, çocuklar hayallerindeki mesleğin kostümünü giyip, o meslek grubunda görev yapan kişilerle, makam araçlarıyla Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam'ın makamına geldi. Polis, jandarma, zabıta, avukat, doktor ve hemşire kostümlerini giyen çocukları, Çam ailesi karşıladı.
Kızıltepe Kaymakamı ve eşi, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel, çocuklarla birlikte pasta keserek, hediye verdi. Çam ailesi, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ederken, aileler de çocuklarını böyle bir günde mutlu eden Kaymakam ve eşine teşekkür etti. Kaymakam Çam ve eşi, Hilal isimli down sendromlu çocuğun bir hayalini de gerçekleştirdi. Hercai dizisinde rol alan ve hayran olduğu oyuncu Akın Akınözü'yü karşısında gören Hilal, şaşkınlığını gizleyemedi. Sevinç gözyaşlarına boğulan Hilal, bu buluşmayı gerçekleştirdiği için Kaymakam Hüseyin Çam'a teşekkür ederek, hayran olduğu oyuncuyla keyifli vakit geçirdi.
'HASTALIK DEĞİL, FARKLILIKTIR'
Down sendromlu çocuklar için, farkındalık oluşturmanın önemine değinen Kaymakam Çam, "Down sendromu bir hastalık değil, farklılıktır. Farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı artırmak, çok önemlidir. Biz bugün çocuklarımızın hayallerine kavuşmanın şahitliğini yaşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2021-03-21 13:07:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardinli kuaför Aydın ödüllere doymuyor
YEREL HABERLER Mardinli kuaför Aydın ödüllere doymuyor
Mardin nüfusunun yüzde 5,6'sı yaşlılardan oluşuyor
YEREL HABERLER Mardin nüfusunun yüzde 5,6'sı yaşlılardan oluşuyor
Mardin’de peynir hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Mardin’de peynir hırsızlığı güvenlik kamerasında
Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı
PKK'lı terörist, Türkiye'ye kaçak girmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı terörist, Türkiye'ye kaçak girmek isterken ...
Yamaç paraşütü kazasında yaralanan İbrahim, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü kazasında yaralanan İbrahim, ...
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar ...
Vakaların arttığı Kızıltepe’de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Kızıltepe’de oturma alanları ...
Mardin’de hafta sonu turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Mardin’de hafta sonu turist yoğunluğu
Terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş ...
Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 
YEREL HABERLER Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 
'Rus turistler, Mardin'e renk katacak'
YEREL HABERLER 'Rus turistler, Mardin'e renk katacak'
Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: ...
Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de hindi hırsızları, 27 kamera görüntüsü ...
Kızıltepe’de kümes hırsızları, 27 kamera takibe alınarak yakalandı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de kümes hırsızları, 27 kamera takibe ...
Mardin’de firari hırsız, yol kontrolünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Mardin’de firari hırsız, yol kontrolünde yakayı ele ...
Gülbahar'ı öldüren erkek kardeşinin kaçma anı, kamerada
YEREL HABERLER Gülbahar'ı öldüren erkek kardeşinin kaçma anı, ...
İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Küçücük dükkanında yarım asrı geride bırakan esnaf 4 çocuğuna ve eşine üniversite okuttu
YEREL HABERLER Küçücük dükkanında yarım asrı geride bırakan esnaf 4 ...
Gülbahar Atabay'ın katil zanlısı, 30 farklı güvenlik kamerasından 41 saatlik görüntünün incelenmesi ile yakalandı
YEREL HABERLER Gülbahar Atabay'ın katil zanlısı, 30 farklı güvenlik ...
Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Gülbahar'ı öldüren kardeşi, 30 kamera görüntüsü ...
'Çocukları' olarak nitelendirdikleri rölyef tablolarından kopamıyorlar
YEREL HABERLER 'Çocukları' olarak nitelendirdikleri rölyef ...
Yeşil Mardin için hedef 50 bin ağaç
YEREL HABERLER Yeşil Mardin için hedef 50 bin ağaç