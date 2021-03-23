Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı

Artukbey Kahve şubelerine bir yenisini Derik ilçesinde ekledi.
Artukbey Kahve onlarca şubesine bir yenisini ekleyerek Mardin'in Derik ilçesinde açılış yaptı. Derik ilçesinin tadı ve kokusu olmaya geldiklerini belirten Artukbey Kahve'nin sahibi iş adamı Tacettin Yertüm, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Artukbey'i taşımadığımız yer, tanıştırmadığımız hiç kimse kalmayacak" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.