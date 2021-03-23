Mardin’deki istinat duvarlarına 'tarihi' dokunuş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarını tarihi dokuya uygun şekilde güzelleştirmek için çalışma başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, toprak kayması sonucu zarar gören Dikey Bahçe Projesinin yerine yapılacak olan Mini Mardin Projesinden, mevcut aksam yerinden sökülerek istinat duvarlarının güzelleştirilmesi için kullanılıyor. Bu kapsamda Dikey Bahçe Projesinde zarar görmeyen figürler, aydınlatma armatürleri, galvanizli saç levhalar gibi malzemelerin heba olmaması adına mevcut istinat duvarlarında değerlendiriliyor. İlk örnek olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kendi imkanları bir kompozisyon oluşturarak polis evi istinat duvarında çalışma başlattı. Galvanizli saç, walwasher aydınlatma, figürler, taş oymacılığı, saksılık gibi kentin tarihi dokusunu yansıtan süslemeler, şehrin girişine ayrı bir hava katacak.

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