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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor

İHA

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslar sayesinde yüzlerce kadın meslek öğrenip, güzel vakit geçirerek aile bütçesine katkı sunuyor.
Kızıltepeli kadınların hayatı, Halk Eğitim Merkezindeki kurslarla değişmeye devam ediyor. Kursiyerlerden Ayten Aksoy, merkezde güzel kursların açıldığını belirterek, çalışmalarla kadınların yaşamına dokunduklarını söyledi. Kentteki kadınlara seslenen Aksoy, "Herkes gelsin yararlansın. Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Halk Eğitim Merkezi bayanların arkasındadır. Kadınlarımız bunun farkında olsun. İlk önce bize imkan verildiğinde her şeyi yapabileceğimizi inansınlar, ben buna inanıyorum. Biz bayanlar olarak her şeyi yapabiliriz" dedi.

"Sosyal çevrem değişti"
Kursta çok güzel arkadaşlıklar edindiğini belirten Ceylan Kaymaz isimli kursiyer ise "Çevremden, yakın arkadaşlarımdan Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde kursların açıldığını duydum. Buraya geldikten sonra hem sosyal çevrem değişti hem de maddi manevi katkılar sağladı bana. Manevi yönden burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. En önemlisi buradan öğrendiğim sanatla yaptığım ürünleri satışa sunuyorum. Böylece aile bütçeme katkıda bulunuyorum" diye konuştu.
Kursa katılan kadınların kendini huzurlu hissettiğini anlatan kağıt rölyef kursu usta öğreticisi Pınar Demir, "Hobi insan beynini geliştirir. Bu kurslarımıza gelen insanlar sosyalleşiyor. Yeni bir şey üretmenin mutluluğunu yaşarlar. Aynı şekilde arkadaş ortamları gelişir. Ayrıca aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Bu kurslara katılma amaçları kendilerini daha iyi hissetmek, huzur bulmak" şeklinde konuştu.

"Kendimi daha öz güvenli hissediyorum"
Usta aşçı Hikmet Ölçer’in aşçılık kursuna katılan Semire Boz, “Evde kendi imkanlarımla yaptığım yemeklerin daha lezzetli olması adına Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçılık kursuna katıldım. Bana çok yardımcı oldular. Kurs bana çok şey kattı. Artık yemekleri daha güzel yapıyorum. Kendimi daha öz güvenli hissediyorum. Aile bütçene katkı sağlayabiliyorsun. Halk Eğitim Merkezi yetkililerine bize bu imkanları verdikleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Her zaman, her yerde, herkes için eğitim"
Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş de "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim. Bizim kurumlarımızda gün ve zaman sınırlaması yok. Bizim kurslarımızın illa ki okullarda veya bizim sınıflarımızda açılacak diye bir şart yok. Biz kurslarımızı okullarımızda da açabiliyoruz, camilerimizde de açabiliriz, köy odalarımızda da açabiliyoruz. Yeter ki ihtiyaç duyulan bir alanda bize ihtiyaç olsun ve bize başvuru olsun. Hemen usta öğreticimizi görevlendiriyoruz ve talep edilen kursumuzu hemen açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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