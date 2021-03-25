Mardin'de lisede 'Beytülmakdis' köşesi

Mardin’in Artuklu ilçesinde eğitimöğretim veren Artuklu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Beytülmakdis' köşesi oluşturuldu.

Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa'yı unutmamak ve unutturmamak adına Artuklu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Beytülmakdis' köşesi oluşturuldu. Törende konuşan Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş, "Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın Müslümanlar açısından yeryüzünde ikinci mescit olması, Müslümanların ilk kıblesi olması, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) Mescidi Aksa’dan miraca yükselmesi, Mescidi Aksa ve çevresinin Allah tarafından mübarek kılınması, Kudüs’ün ilahi tebliğe şahitlik etmesi, peygamberler şehri olması gibi nedenlerden dolayı Kudüs ve Mescidi Aksa biz Müslümanlar için kutsal kabul edilmektedir. Müslümanalar için üç kutsal şehir vardır. Bunlar Mekke, Medine ve Kudüs’tür. Bizler de okul olarak Kudüs köşesini oluşturarak işgal altındaki Filistin'i, Kudüs'ü, Mescidi Aksa’yı öğrencilerimizin hayal dünyasına, gönül dünyasına, rüyalarına, dualarına katmaya çalıştık. Bu şekilde bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu güzel çalışmada emeği geçen müdür yardımcılarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize, okulaile birliğine, özelikle Makdis Gençlik Hareketi ekibine ve projeye öncülük eden Elif Günlüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Köşenin açılış törenine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aykut Kurtoğlu, Önder İl Başkanı Abdussamed Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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