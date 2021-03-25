87 yıldır kimliksiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

87 yıldır kimliksiz

DHA

87 yıldır kimliksiz


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, 4 çocuk ve 33 torunu olan 87 yaşındaki Şemse Yaşar'ın, 2 yıl önce tedavi için gittiği hastanede kimliği olmadığı ortaya çıktı. 67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenen, Şemse Yaşar'ın 3'ü erkek, 4 çocuğu var. Şemse Yaşar'ın çocukları ise, amcalarının nüfusuna kayıtlı. Yaşar'ın 63 yaşındaki oğlu Veysi Dursun, annesine kimlik verilmesi için müracaatta bulunduklarını, işlemlerin devam ettiğini söyledi.
Derik ilçesinde yaşayan Şemse Yaşar, doğduğundan beri hiç nüfus cüzdanı sahibi olmadı. 85 yıldır hiç hastaneye de gitmeyen Yaşar'ın çocukları, annelerinin kimliksiz olduğunu, 2 yıl önce hastanede öğrendi. 67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenip, 3'üncü eşi olan Şemse Yaşar'ın 3'ü erkek, 4 çocuğu var. Bu çocukların 2'si bir amcanın nüfusuna, diğer 2'si de başka amcanın nüfusuna kaydedildi. Baba Ali Dursun ise, 38 yıl önce hayatını kaybetti. Şemse Yaşarın büyük oğlu Veysi Dursun, annesinin hiç kimlik sahibi olmadığını hastanede öğrendiklerini söyledi.  
ÇOCUKLARI DA BİLMİYORDU
Annesine kimlik verilmesi yazışmaların sürdüğünü söyleyen Veysi Dursun, bu durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Benim yaşım 63. Annem 87 yaşında. Şu ana kadar kimliği hiç olmamış. Biz 3 erkek ve 1 kız olmak üzere, 4 kardeşiz. Babam bizi, 2 amcamın nüfusuna kaydetmiş. Biz de yetişkin olana kadar bunu bilmiyorduk. Annemin 33 torunu var. Babam 38 yıl önce vefat etti. Annemizin kimliksiz olduğunu da bilmiyorduk. Annemi 2 yıl önce hastaneye götürdüm. Ancak muayene için gittiğimiz hastanede, annemin kimliğinin olmadığını öğrendik. Bir şekilde muayene oldu ama ilaçları almakta zorlanıyoruz. Annemin bir nüfus cüzdanına sahip olması için uğraşıyoruz. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.
TORUNU TERCÜME ETTİ
Sadece Kürtçe konuşabilen Şemse Yaşar, durumunu 22 yaşındaki torunu Bedriye Dursun'un tercümesiyle anlattı. Bedriye Dursun, "Ninem kimliğinin olmadığını öğrendik. Ninem, kimliğinin çıkmasını istiyor. Son 2 yıla kadar hiç hastaneye gitmedi. Ancak şimdi kendisinde çeşitli hastalıklar çıktı. Gözlerinde katarakt var. İyi göremiyor. Bu nedenle bize ihtiyaç duyuyor. Kimliğinin olmasını ve hastanede tedavisinin yapımasını istiyor. Kendisine nüfus cüzdanı çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-03-25 11:43:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de lisede 'Beytülmakdis' köşesi
YEREL HABERLER Mardin'de lisede 'Beytülmakdis' köşesi
Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı
YEREL HABERLER Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü ...
Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor
YEREL HABERLER Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan ...
Mardin'de muhtarlık kavgası yeniden alevlendi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de muhtarlık kavgası yeniden alevlendi: 4 ...
Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor
YEREL HABERLER Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine ...
Mardin’de Halep gar sabununa yoğun ilgi 11’inci yüzyılda Haçlılar tarafından Avrupa’ya götürülen Halep gar sabunu Mardin’de turistlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Mardin’de Halep gar sabununa yoğun ilgi 11’inci ...
Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi, kadınların hayatına ...
Mardin'de fırtına; parkın 25 yıllık ağacı devrildi
YEREL HABERLER Mardin'de fırtına; parkın 25 yıllık ağacı devrildi
Mardin'de terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mardin'de terör örgütü propagandası yapan şahıs ...
Mardin'de durdurulan araçta esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de durdurulan araçta esrar ele geçirildi
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı
Mardin'de yağmur ve sis; gelin- damat zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Mardin'de yağmur ve sis; gelin- damat zor anlar ...
Mardin’deki istinat duvarlarına 'tarihi' dokunuş
YEREL HABERLER Mardin’deki istinat duvarlarına 'tarihi' dokunuş
Mardin’de sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Mardin’de sağlık çalışanları adına hatıra ormanı ...
Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni logosunu halk belirledi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni logosunu halk ...
Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı
YEREL HABERLER Artukbey Kahve'nin Derik şubesi açıldı
Vali Demirtaş yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş yaşlıları unutmadı
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
YEREL HABERLER Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Mardin'de, sokağa bırakılan bebek kundağı polisi ...