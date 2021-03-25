Mardin’e 500 araçlık yer altı otoparkı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki otopark sorununu ortadan kaldırmak için merkez Artuklu ilçesine 2 katlı 500 araçlık yer altı otoparkı yapıyor.

Son yıllarda hem il içerisinden hem de komşu illerden yaşanan göç ve gelen turistlerden dolayı Mardin’de otopark sorunu ön plana çıkmaya başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda bu sorunu ortadan kaldırarak trafiği rahatlatmak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve otopark sorununu azaltmak için çalışmalarına hız veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez Yenişehir’e Artuklu Katlı Otopark Projesi’ni kazandırıyor. Mardin Valiliği arkasında atıl durumdaki 7 bin 500 metrekarelik alana 2 katlı 500 araçlık yer altı otoparkı yapılacak. Otopark üzerine ise vatandaşların dinlenebileceği ve çocukların oynayabileceği oyun parkları ve yeşil alanlar yapılacak. Mardin Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile yapılacak otoparka kısa zamanda başlanacak.

Mardin’de otopark sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan Birinci Cadde’nin Yayalaştırma Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı Kapalı Otoparkı tamamlanarak hizmete açılmıştı. Tarihi kentin girişine yapılan Diyarbakır Kapı Otopark Projesi ise hızla devam ediyor.

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