Mazıdağı güne karla uyandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasından Mardin’in Mazıdağı ilçesi de nasibini aldı. Mazıdağı’nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile etraf beyaza bürünürken, son yılların en kurak kurak aylarının yaşandığı Mardin’de yağmur ve kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.