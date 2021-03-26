MAÜ’den tıbbi mantarlar çalıştayı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MA) koordinatörlüğünde düzenlenen tıbbi mantarlar çalıştayı büyük ilgi gördü.

Yerel ve ulusal düzeyde devlet kurumlarının temsilcileri, sektörel alandaki iş dünyası temsilcileri ve alanında uzman bilim insanlarının bir araya geldiği çalıştayda, Türkiye'de doğal olarak yetişen tıbbi mantarlar, mantar yetiştiriciliği ve potansiyeli, mantarın en önemli sağlık yararları, mantar özlerinin nasıl üretildiği ve tıbbi mantar pazarının durumu akademik olarak ele alındı. MAÜ'nün son üç ay içerisinde tamamen farklı alanlarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından, tıbbı mantar alanına dek pek çok farklı konularda akademik kongreler düzenlemeye başladıklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak mantar çalıştayı dahil olmak üzere bugüne dek hiç gündeme alınmayan konulara yöneldiklerini ve dünyada değişen üniversite mantığına adapte olma göstergesi olarak değerlendirdiğini söyledi. Rektör Özcoşar, ''Üniversitemiz, şehre, bölgeye, ülkeye ve akademik camianın bütününe faklı alanlarda katkı sunmaya yönelik farklı bir strateji içerisine girdi. Bu stratejilerden bazıları, tıp ve sağlık alanında, tarım alanında, turizm alanında, ticaret alanında ve bugün de tıbbı mantarlar konusunda, ileride ise teknoloji alanında olacağını belirtmek isterim'' dedi.

Bölgeye değer katmaya yönelik yeni bir strateji içerisinde olduklarını belirten Rektör Özcoşar, ''Düzenlenen çalıştayın tam olarak bu stratejinin bir parçası olduğunu ve mantar üzerinde Türkiye'de doğal olarak yetişen mantarların mantar yetiştiriciliği potansiyeli, doğal mantarların sağlık yararlarını kapsayacak özlerinin nasıl üretildiği gibi sorularla toplumsal bir paydaya dönüştürülebilecek akademik bir çalışmanın STK ile tüm kamu ve özel sektör paydaşlarında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyleyebilirim'' diye konuştu.

Mantarların herhangi bir hastalığın kesin tedavisi olmadığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çalıştay Düzenleme Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cemal Oğuz, tıbbi mantarların faklı bileşenler ile kullanıldığında sağladığı büyük faydalarından söz ederek Avrupa ve Uzak Doğu'da tıbbi alanda kullanılan mantar çeşitliliği konusunda örneklendirmeler sundu.

Mantarların alternatif tıbbın ana malzemesi olduğunun altını çizen Selçuklu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık, mantarların ilaç niteliğinden ziyade, sağlıklı beslenme alanında takviye ürün olarak tablet ya da çeşitli bileşenlerin içerisinde yer aldığı bilgisini paylaştı.

Dünyada 144 bin çeşidi olan tıbbi mantarların ekonomik ticari getirisinin oldukça önemli bir seviyede olduğunu belirten sempozyum katılımcıları, yapılan bu çalıştay ile birlikte farkındalığın artacağını ve Türkiye’de var olan türlerin ARGE çalışmaları ile artırılması ve ülkede var olan 2 bin 500 makroskobik mantar tür çeşitliliğinin genişletilmesinin önemli bir kaynak oluşturacağı yönünde görüş bildirildi.

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