Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa'daki temas ve açılışlarını tamamladıktan sonra Mardin’in Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

CeylanpınarKızıltepe karayolunun temel atma töreni ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızıltepe ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile esnafları tek tek gezerek ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Tepebaşı Mahallesi'ndeki halı motiflerinden yola çıkılarak yapılan halı motifli yolda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Yol üzerine karşılaştığı vatandaşların taleplerini de dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Kızıltepe’deki ziyaretini tamamlamasının ardından AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından havalimanından uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.