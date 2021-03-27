Kızıltepeli kadınlar aşçılık eğitimi aldı

Mardin'in Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Aşçı Çırağı Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ‘Aşçı Çırağı Kursu’nu katılan çoğu ev kadını 40 kursiyer, evde kendi mutfaklarında yaptıkları yemekleri daha profesyonelce yapacak. Usta Öğretici Hikmet Ölçer’in verdiği 178 saatlik eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Sertifika törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ersoy Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Akın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Akan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş ve çok sayıda davetli katıldı.



“Sertifika sayesinde yurtdışında bile rahatlıkla iş bulabiliyorlar”

40 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, “Kurumumuzda 391 faal kursumuz var. Bu kurslarımıza devam eden 5 bin 500 kursiyerimiz var. Kurslarımızı ihtiyaca ve talebe göre açmaya devam ediyoruz. Aşçı Çırağı Kursumuzda 22 kursiyerimiz devam etti ve sertifikalarını almaya hak kazandı. Bu kursumuzun usta öğreticisi; ilçemizin tanınan usta aşçısı Hikmet Ölçer’in bize çok katkısı oldu. Kursiyerlerimize kendi bilgi ve birikimini, kendi maharetini bizim kursiyerlerimizi de aktardı. Bu konuda Hikmet Ölçer’e çok teşekkür ederim. Bu kursumuz ikinci kurs oldu. Toplam 40 kadın kursiyerimize belge vermiş olduk. Kursiyerlerimiz bu sertifika sayesinde yurt dışında bile rahatlıkla iş bulabiliyorlar ve bu sertifikayla oturma izni alabilirler” dedi.

Kursiyerlerin Mardin’in yöresel yemeklerini öğrendiğini anlatan Usta Öğretici Hikmet Ölçer, “Aşçılık kursumuz bugün itibariyle nihayete erdi. Öğrencilerimiz hünerlerini sergileyerek sertifikalarını almaya hak kazandı. Onlara hayırlı uğurlu olsun. Yemek yapmak bir sanattır. Öğrencilerim de kurs boyunca bu disiplin ve azimle çalıştılar. Özellikle Mardin’in yöresel mutfağını öğrendiler” diye konuştu.

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