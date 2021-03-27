Fuhşa teşvik suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Y.C., Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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