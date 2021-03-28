Derik'te kaya parçasının düştüğü yol ulaşıma kapandı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, sağanak nedeniyle tepeden kopan kaya parçası, mahallenin yolunu kapattı.

Olay, gece saatlerinde Derik ilçesindeki Küçükpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak nedeniyle tepeden kopan kaya parçası, büyük bir gürültüyle mahalleye yuvarlandı. Gece saatlerinde yerinden kopup yuvarlanan dev kaya parçası, hem mahallenin hem de Türkiye'nin 223´üncü Tabiat Parkı GAP Şelalesi'nin yoluna düştü.

Kaya parçasının düştüğü yerin, 30 metre yakınında evi bulunduğunu anlatan Mehmet Şerif Güleç (45), sabah saatlerinde çocukların bu alanda oyun oynadığını söyledi. Olayın gece yaşanmasının, büyük bir facianın önüne geçtiğine vurgu yapan Güleç, "Gece saatlerinde, gürültüyle uyandık. Dışarı çıkıp baktığımızda, büyük bir kaya parçasının mahalleye yuvarlandığını gördük. Dev kaya parçası, yolumuzu kapattı. Evim ile kaya arasında 30 metre var, Allah bizleri korudu. Eve denk gelebilirdi. Gündüz olsaydı, burada oyun oynayan çocukların veya yoldan geçen araçların üzerine düşebilirdi. Şükür ki büyük bir faciadan dönüldü" dedi.

Küçükpınar Mahalle Muhtarı Ramazan Dinler, dev kaya parçasının kaldırılması için belediye ekiplerini bilgilendirdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-03-28 16:57:24



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