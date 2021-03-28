Mardin’de zehir tacirlerinin yöntemi 'pes' dedirtti

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Mardin’de polis ekiplerince şüpheli hareketler üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, zehir tacirlerin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Uncas'ın tepki vermesi üzerine, yapılan aramada, aracın kaporta kısmında bulunan silecek suyu deposu içine gizlenmiş 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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